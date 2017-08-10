В Японии недалеко от АЭС «Фукусима» обнаружили неразорвавшуюся бомбу

Токио, , 11:15 — REGNUM В Японии на территории поврежденной атомной электростанции Фукусима была обнаружена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны, сообщает 10 августа Agence Franse-Presse.

85-сантиметровое устройство, которое предположительно является неразорвавшейся бомбой, было обнаружено рабочими, строившими парковку.

Бомба была сброшена ВВС США во время бомбардировки японских островов. К месту находки в срочном порядке выехала полиция.

Правоохранительные органы привлекли к операции военных, с целью недопущения возможных эксцессов вблизи ядерного реактора.

Невзорвавшиеся американские бомбы до сих пор находят в Японии, спустя 70 лет после прекращения конфликта. Наиболее «богатым» в этом плане является остров Окинава, где в последние месяцы войны произходили наиболее ожесточенные сражения.

Напомним, военный конфликт времен Второй мировой войны между Японией и США не ограничился ковровыми бомбардировками мирного населения. Так, 6 и 9 августа ВВС США нанесли первый и единственный в истории атомный удар по городам Хиросима и Нагасаки. Как отмечают эксперты, данное нападение не было продиктовано военными соображениями.

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