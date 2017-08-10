Гражданам Казахстана будет проще летать в Катар

Астана, , 11:03 — REGNUM Визовый режим для граждан Казахстана упростил Катар, сообщает 10 августа «КазТАГ».

Согласно сообщению, Казахстан вошел в список из 80 стран, для граждан которых Катар ввел режим упрощенного получения виз. Гражданам 47 стран из этого списка, включая Россию, Украину и Казахстан, будет выдаваться виза по упрощенной процедуре на 30 дней пребывания с возможностью ее продления еще на 30 дней.

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Жители оставшихся 33 стран, таких как Германия, Франция и Турция, смогут получить в Катаре визу на 180 дней, из которых половину срока граждане смогут пребывать в Катаре. При этом режим упрощенного получения виз будет действовать только для лиц, прилетающих в Катар самолетами Qatar Airways.

Отмечается, что изменения в визовом режиме связаны с предстоящим чемпионатом мира по футболу, который пройдет в 2022 году в Катаре.

Напомним, с Катаром с 2010 года имеет упрощенный визовый режим Белоруссия. Согласно этому режиму, граждане Белоруссии могут получить визу в аэропорту столицы Катара Доху по прибытии.

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