Протокол об изменениях в охране ПВО Союзного государства внесен в Госдуму

Москва, , 10:40 — REGNUM Протокол о внесении изменений в соглашение между РФ и Белоруссией о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 августа.

Документ был подписан обеими странами 2 ноября 2016 года в Минске.

Документ направлен на повышение надежности охраны внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве. В частности, он определяет порядок применения сил противовоздушной обороны при совместном выполнении задач боевого дежурства. Так, порядок применения дежурными оружия и боевой техники будет определяться законодательством той страны, на территории которой планируется использовать оружие и боевую технику.

Кроме того, протокол также уточняет понятие «периода непосредственной угрозы агрессии». Под ним подразумевается период обострения военно-политической обстановки, в течение которого возникла и сохраняется угроза агрессии против одной из стран-участниц протокола со стороны какого-либо государства или группы государств.

«Реализация Протокола позволит повысить надежность охраны внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве, будет способствовать укреплению безопасности двух государств и не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета», — отмечается в сопроводительных документах к протоколу.