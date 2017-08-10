Четверг, 10 Августа 2017 года
10:56:41 МСК

Протокол об изменениях в охране ПВО Союзного государства внесен в Госдуму

Политика

Документ о работе российско-белорусской системы противовоздушной обороны ждет ратификации

Москва, 10 августа 2017, 10:40 — REGNUM  Протокол о внесении изменений в соглашение между РФ и Белоруссией о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 августа.

Документ был подписан обеими странами 2 ноября 2016 года в Минске.

Документ направлен на повышение надежности охраны внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве. В частности, он определяет порядок применения сил противовоздушной обороны при совместном выполнении задач боевого дежурства. Так, порядок применения дежурными оружия и боевой техники будет определяться законодательством той страны, на территории которой планируется использовать оружие и боевую технику.

Кроме того, протокол также уточняет понятие «периода непосредственной угрозы агрессии». Под ним подразумевается период обострения военно-политической обстановки, в течение которого возникла и сохраняется угроза агрессии против одной из стран-участниц протокола со стороны какого-либо государства или группы государств.

«Реализация Протокола позволит повысить надежность охраны внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве, будет способствовать укреплению безопасности двух государств и не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета», — отмечается в сопроводительных документах к протоколу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Союзное государство России и Белоруссии