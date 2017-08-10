США наказали Кубу за насилие над сотрудниками госдепа США в Гаване

Вашингтон, , 10:20 — REGNUM Соединенные Штаты 9 августа заявили, что в мае выдворили из страны двух дипломатов посольства Кубы в Вашингтоне после того, как «некоторым» из должностных лиц американской делегации в Гаване пришлось покинуть остров из-за «инцидентов», которые привели к «физическим симптомам», сообщает ИА EFE.

Об этом в ходе своей ежедневной пресс-конференции заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт после того, как ее спросили о некоторых «инцидентах» в посольстве США на Кубе, произошедших в 2016 году.

Представитель США рассказала, что ее страна «очень серьезно» отнеслась к этим «случаям», «источник или причина» которых ей не известны. Нойерт отметала при этом, что эпизоды «расследуются», и напомнила кубинскому правительству о его «обязательстве защищать дипломатических работников».

Нойерт также не уточнила, сколько американских чиновников покинуло посольство в Гаване в результате инцидентов и были ли они заменены, однако добавила, что все пострадавшие являются сотрудниками Государственного департамента США.

Нойерт также не пояснила, что представляет собой «разнообразие физических симптомов», о которых она говорила, так как в соответствии с политикой правительства США запрещено давать подробности, когда речь идет о медицинских вопросах, затрагивающих граждан.

«Некоторые из наших людей получили возможность покинуть Кубу по состоянию здоровья, в результате мы попросили двух кубинских чиновников покинуть США, что они и сделали, мы очень серьезно относимся к данной ситуации», — заявила представитель Госдепа.

На вопрос, почему изгнание кубинских чиновников состоялась в мае 2017 года, если «инциденты» произошли в 2016 году, Нойерт пояснила, что разбор ситуации «требует времени», и потребовались «медицинские осмотры».

Правительство Кубы, со своей стороны, заявило, что Куба никогда не позволяла себе действий против дипломатов. В заявлении кубинского министерства иностранных дел, зачитанном по государственному телевидению, говорится о готовности к сотрудничеству в расследовании этих «инцидентов».

Напомним, почти сразу после прихода к власти президент США Дональд Трамп заявил о заметном изменении политики США в отношении Кубы в сторону ужесточения при его администрации.

Президент отменил ряд послаблений в правилах посещения острова американскими гражданами и сотрудничества американских и кубинских компаний, которые ранее ввела администрация Барака Обамы.

Нынешний американский президент заявил, что будет оказывать давление на правительство Рауля Кастро и заставит его подписать новое соглашение о сотрудничестве на условиях США.