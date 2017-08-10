CNN: Дипломаты США подверглись «акустической атаке» на Кубе

Вашингтон, , 09:42 — REGNUM Сотрудники посольства США в Гаване могли подвергнуться воздействию неких акустических приборов, что вызвало у них серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников из Госдепартамента США.

«США считают, что несколько сотрудников посольства США в Гаване были подвергнуты «акустической атаке» с помощью специальных устройств», — говорят источники.

Телеканал отмечает, что работники дипмиссии, у которых возникли характерные при сотрясении мозга симптомы и проблемы со слухом, были вынуждены вернуться на родину для лечения.

По мнению американской стороны, сотрудники посольства США подвергались «акустическим атакам» с конца прошлого года. Уточняется, что дипломаты находились в разных местах и происходило это в разное время.

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