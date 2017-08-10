В Узбекистане начнут ускоренно развивать регионы

Ташкент, , 09:34 — REGNUM Постановление о мерах, направленных на ускоренное социально-экономическое развитие регионов Узбекистана, подписал 8 августа президент республики Шавкат Мирзиеев, сообщает 9 августа пресс-служба главы государства.

Согласно новому постановлению, главным этапом для ускоренного развития регионов Узбекистана станет разделение областей, районов и городов республики на секторы «по комплексному социально-экономическому развитию». Работа в секторах будет проводиться по принципу «махалля (небольшая часть города, размером с квартал) — район (город) — область — республика».

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Согласно новой схеме, руководители секторов будут обязаны обеспечить «подворный обход и встречи с населением» для выявления конкретных недостатков на местах. В дальнейшем эта информация будет использоваться для создания «дорожных карт» по развитию на уровне районов (городов).

Помимо этого, постановлением внедряется новая Концепция подведения итогов социально-экономического развития страны. Отдельно указывается на необходимость прекратить «необоснованные, малоэффективные межведомственные совещания».

Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш в письме главе Узбекистана одобрил реформы в стране в рамках стратегии действий в 2017—2021 годах.

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