«Символ континента». Рауль Кастро высказался о выборах в Венесуэле

Гавана, , 09:34 — REGNUM Президент Кубы Рауль Кастро выразил «огромное революционное ликование» по результатам последних выборов и учреждения Национальной конституционной ассамблеи (учредительного собрания) Венесуэлы в письме Николасу Мадуро, опубликованном 9 августа Prensa Latina.

«Безусловно, этот процесс представляет собой ценный урок, который делает Венесуэлу символом нашего континента, как заявил бы Фидель (Кастро, лидер Кубинской революции)», — написал кубинский лидер в тексте письма.

Кастро также заявляет, что народная поддержка выборов и Конституционной ассамблеи, а также верность наследию Симона Боливара и покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса была продемонстрирована «громко и ясно».

«Опыт показывает, что каждый акт террора поднимает дух народа, каждая агрессия делает его сильнее, каждый удар укрепляет единство», — подчеркивает в своем письме кубинский лидер.

Кроме того, он предупреждает, что «безусловно, приходят дни тяжелой борьбы с международной травлей, блоками, ограничениями», однако при этом «также будут дни созидания и работы революционеров и венесуэльского народа».

Президент Кубы гарантирует, что народ Венесуэлы «не один», и подтверждает, что вместе с ним «кубинцы стоят в первом ряду сопротивления».

Напомним, Венесуэла в настоящее время является основным политическим и экономическим союзником Кубы в Латинской Америке. Страны активно помогают друг другу в экономическом плане. Так, Куба получает венесуэльскую нефть по льготным ценам в обмен на отправку в страну медработников и учителей, подготовленных на острове.

Национальная конституционная ассамблея Венесуэлы была создана с целью укрепления Боливарианской революции во главе с Николасом Мадуро, ее 545 членов были избраны 30 июля на фоне протестов правой оппозиции страны и непризнания со стороны части международного сообщества.

По данным Национального избирательного совета в выборах членов Ассамблеи приняло участие более 8 млн граждан Венесуэлы. Первое собрание Ассамблеи состоялось 4 августа, на котором был смещен генеральный прокурор страны Луиса Ортега Диас.