Лавров и глава МИД Таиланда выступили за мирное решение проблемы КНДР

Москва, , 09:33 — REGNUM Москва и Бангкок заинтересованы в мирном урегулировании проблемы КНДР при содействии ООН, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем, сообщает 10 августа «Мир24».

Лавров констатировал близость подходов двух стран по ключевым проблемам, которые стоят на повестке дня мирового сообщества.

«И Россия, и Таиланд поддерживают центральную роль Организации Объединенных Наций в урегулировании глобальных проблем, поддерживают мирные пути урегулирования конфликтов и кризисов на основе устава ООН», — отметил Лавров.

Также на встрече глава российского МИД выразил заинтересованность в сотрудничестве с Таиландом.

«Мы заинтересованы в том, чтобы развивать самое широкое многоплановое сотрудничество с Королевством Таиланд, которое является нашим старейшим партнером в ЮВА», — добавил он.

Отмечается, что страны договорились провести заседания межправительственных комиссий по военно-техническому и торгово-экономическому сотрудничеству до конца этого года.

«Уверен, что один из ключевых интересов наших народов — помогать развивать контакты между людьми», — добавил Лавров.

По его словам, Москва также поддержала идею открыть в Таиланде центр АСЕАН по кибербезопасности.

«Мы считаем эту инициативу важной, актуальной и соответствующие структуры России будут заинтересованы в установлении контактов с таким центром», — резюмировал глава российского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа глава МИД РФ на саммите АСЕАН в Маниле заявил, что мировые страны, которые пытаются урегулировать ядерную проблему КНДР, должны проявить сдержанность и при благоразумном подходе можно будет найти «устраивающие все стороны решения».

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