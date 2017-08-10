В Германии отметили независимость Пакистана

Исламабад, , 09:32 — REGNUM В столице Германии городе Берлин прошли торжества по случаю 70-ой годовщины независимости Пакистана, сообщает 10 августа GeoTV.

Организатором празднества, состоявшегося у Бранденбургских ворот, выступило посольство Пакистана.

В параде приняло участие большое количество представителей пакистанской диаспоры, включая женщин и детей.

Участникам парада были предложены свежие напитки из манго, а также блюда из индийского традиционного хлеба паратха.

На празднике звучали и политические лозунги, так один из высокопоставленных пакистанских чиновников, присутствующих на мероприятии, напомнил о героической борьбе кашмирского народа за право на самоопределение.

Напомним, государство Пакистан образовалось 14 августа 1947 году в результате раздела территории Британской Индии на две части. Данное событие вызвало крупные кровопролитные процессы, не прекращающиеся до сих пор.

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