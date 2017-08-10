Посольство РФ в США объяснило «обмен уколами» с Вашингтоном

Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Власти Российской Федерации не пошли бы на «ответные меры» против Вашингтона, если бы руководство США не одобрило новый закон о санкциях в отношении России. Об этом говорится в комментарии пресс-службы посольства России в США, обнародованном на странице дипмиссии в соцсети Twitter.

«Если бы не было высылки российских дипломатов и закрытия доступа к российской дипсобственности в США со стороны предыдущей администрации, а также санкционного закона, принятого уже при нынешней администрации, нам бы не пришлось прибегать к этим мерам, — сообщили в посольстве. — Обмен «уколами» — не наш выбор».

Напомним, 9 августа официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт на брифинге заявила, что решение властей РФ сократить число сотрудников американского посольства вызывает сожаление.

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