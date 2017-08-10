Беспрецедентно: в Приморье суд досрочно прекратил полномочия 3 депутатов

Владивосток, , 09:27 — REGNUM Уссурийский районный суд вынес беспрецедентное решение о прекращении полномочий трёх депутатов, нарушивших антикоррупционное законодательство и не задекларировавших свыше 95 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила официальный представитель прокуратуры Приморского края Елена Телегина.

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В результате июньской проверки 2016 года было установлено, что три депутата Думы Уссурийска не задекларировали ценные бумаги на сумму более чем в 25 млн рублей и свыше 70 млн рублей, размещённых на счетах.

Прокуратура потребовала от Думы применить к депутатам-нарушителям меры ответственности, но представление удовлетворено не было. Тогда прокуратура обратилась в районный суд, который потребовал от Думы рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий народных избранников. Однако нарушители так и остались безнаказанными.

В связи с этим прокуратура потребовала в судебном порядке досрочно прекратить полномочия депутатов.

«Решением суда постановлено считать прекращенными полномочия трёх депутатов, допустивших нарушения антикоррупционного законодательства», — заявила официальный представитель краевой прокуратуры, уточнив, что к настоящему моменту в законную силу решение суда ещё не вступило.

Согласно картотеке дел Уссурийского районного суда, в декларациях о доходах за 2015 год сведения о 95 млн рублей не указали три депутата от «Единой России» — Николай Панченко, Марат Туманов и Юрий Шандра.

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM Елена Телегина уточнила, что за 2017 год в общей сложности по требованию прокуратуры досрочно были прекращены полномочия 25 депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в декларациях 7 депутатов Думы Владивостока за 2015 год вскрылись факты либо неполных, либо и вовсе недостоверных сведений о доходах и имуществе, однако требования прокуратуры о привлечении нарушителей к ответственности были проигнорированы.

В картотеке дел Ленинского районного суда Владивостока указано, что суд признал незаконным бездействие городской Думы о досрочном прекращении полномочий 7 депутатов, нарушивших антикоррупционное законодательство. Речь идёт о членах «Единой России» Александре Кириченко, Дмитрии Пенязе, Владимире Исакове, Ольге Ворожбит, Зинаиде Ким, Ярославе Ливанском и Владимире Латышеве.