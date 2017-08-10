Антон Безносюк, , 09:44 — REGNUM

Размышляя о том, каким же образом, вероятно, поведет себя Китай в отношении России, добудь он державу и скипетр мирового гегемона, и оправданы ли очень неблизкие мне надежды на возможность России вписаться в орбиту Китая на правах «младшего брата», хотелось бы для начала кратко обратиться к прошлому.

В этом плане характерен исторический опыт Китая выстраивания отношений с коренными малочисленными народами, проживавшими на Дальнем Востоке, и Россией. В то время, когда Российская Империя, начиная с середины XVII века, расширялась на Дальний Восток преимущественно путем компромисса с местными жителями, заселявшими эти территории и кооптации их вождей в российскую элиту, Китай, осуществлял тактику выжженной земли, огораживаясь от своего северного соседа обезлюженными пустошами.

При этом, все претензии Китая на территории, занятые русскими, прежде всего, были продиктованы приближением «варваров» к границам Поднебесной, а отнюдь не жизненной необходимостью занимать эти территории, органической экспансией или, что совсем смешно, — любовью к проживавшим там народам, которые ранее ей были столетиями не особо интересны. Упомянутый в предыдущей статье Збигнев Бжезинский называл этот феномен «традиционным презрением к северным соседям-варварам».

Вообще, территориальный спор с Россией в разные времена всегда подымался на щит китайцами либо при разладе отношений между странами, либо при ослаблении России. Достаточно вспомнить Нерчинский договор 1689 года, подписанный в момент, когда Россия была раздираема войнами с Польшей, Швецией, Турцией и Крымским ханством. Цинская же империя была сильна. В результате, мы потеряли суверенитет над Приамурьем. Или же, можно вспомнить 60-е годы ХХ века, когда вследствие охлаждения отношений между нашими странами, Китай вновь актуализировал свои притязания на наши дальневосточные земли. Так есть ли гарантии, что они не будут извлечены из ящика с нафталином вновь? Их нет и быть не может!

Конечно, нынешняя геополитическая ситуация к тому еще пока не дает оснований. Во-первых, у Китая по-прежнему еще не нет достаточной мощи ядерного потенциала для сдерживания США и всего «прогрессивного человечества», а значит, ему необходимы добрососедские отношения со стабильной и крепкой Россией (пока она такова), верней с ее ядерной триадой.

Во-вторых, ему необходимы российские ресурсы, которые можно на постоянной основе получать по выгодным ценам, и наоборот, неизвестно кто ими завладеет в случае дестабилизации России.

В-третьих, Китай заинтересован длить сложившейся порядок вещей как можно дольше с целью обеспечения себя комфортными условиями для развития. Перефразируя избитую и изъезженную всеми фразу Петра Столыпина, можно сказать, что Китаю «не нужны великие потрясения», ему «нужен великий Китай»,… готовый к великим потрясениям.

И, наконец, именно Россия на протяжении последних пяти лет дипломатически, а также при помощи миротворческих изделий, сдерживает распространение исламизма на Ближнем Востоке. Китаю, как государству с почти 30 млн мусульманского населения, разогрев «желтого ислама» и в без того неспокойном Синьцзяне, а также близлежащих районах, совершенно не нужен.

Китай прекрасно осознает, что активно создаваемый США «черный халифат» заточен как на Россию, так и на него самого, являющегося главным геополитическим соперником, посягающим на глобальную власть. Тем более памятен опыт, когда в 80-е годы Китай самолично снабжал афганский Талибан (организация, деятельность которой запрещена в России) стрелковым и не только вооружением для борьбы с СССР. И не видеть, кого сейчас на Ближнем Востоке вооружают США, он не может.

В текущей ситуации именно Россия вышла на передовую войны с мировым исламизмом, получив за это в ответ под боком раздираемую гражданской войной Украину, а также невиданную ранее степень демонизации действующей власти наряду с жесткими экономическими санкциями.

Китай же по принципу «мудрой обезьяны» всего этого избежал, встав за спину северного соседа. С одной стороны — он готов соблюдать нейтралитет и мягкие формы поддержки, с другой — совершенно ясно, что на полноценные союзнические отношения с ним надеяться не приходится.

Однако существующая композиция, как мне представляется, возможна только до тех пор, пока в России прочна власть. Если же она, представим на минутку, как бы это не было противно, проявит слабость или несостоятельность (как это, увы, уже бывало), на что и делает ставку Запад, Китай стоять в стороне не будет. Только он не поддержку российской государственности будет осуществлять (не способному защитить себя никогда не помогают), он будет защищать «свои» ресурсные базы и вести борьбу за зоны геополитического контроля, попутно объясняя японцам и американцам, почему его претензии на эти земли более обоснованы, чем их. Вот здесь-то и пойдут в ход старые наработки…

Если же США, так выйдет, что уступят свое господствующее положение Китаю, не превратив при этом мир в ядерную пустыню, то, во-первых, китайская, а не западная элита будет заниматься сдерживанием развития остальных. Это она будет задавать правила глобализации для всех, и она будет решать, кто войдет в новый «клуб господ», а кому путь заказан. Но, по существу для нас, по крайней мере, ничего не изменится.

Во-вторых, исчезнет тот соперник, против чьих стратегических ядерных вооружений нужно будет дружить с Россией. И вот тут для нас Китай из «стратегического партнера» с легкостью может превратиться в смертельную угрозу, опять же готовую предъявить ослабшему соседу «исторический счет».

Достаточно, например, взглянуть на нарастающий уровень конфронтации между Китаем и Индией в связи с вновь разразившимся территориальным спором между странами, чтобы понять, Китай вполне однозначно не намерен жертвовать своими интересами.

Читайте также: «Даже патронат США не спасет Индию от войны с Китаем, если она не отступит»

При таком раскладе, Россия проигрывает при любом стечении обстоятельств, кроме одного. В XXI веке выживет тот, кто сможет обеспечить свою самость в условиях уже очевидного разрушения старого мироустройства. А это невозможно осуществить, занимаясь лишь тактическом маневрированием между западной Сциллой и китайской Харибдой, какими бы враждебными или дружелюбными они кому-то не казались.

С крахом Модерна и заменой его идеи процветания для всех и каждого на идею процветания для сильнейшего, что мы сейчас и переживаем, пытаться встроиться в орбиту чьего-то проекта и отказаться от своего исторического предназначения — равносильно тому, чтобы добровольно положить собственную голову в пасть чудовищу. А ведь когда-то, мы считали себя теми, кто призван избавить мир от чудовищ.

Читайте ранее в этом сюжете: Нужен ли России «старший брат» Китай?