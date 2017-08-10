Гордума Екатеринбурга потратит миллион рублей на банкет

Екатеринбург, , 09:01 — REGNUM Екатеринбургская городская дума намерена потратить больше миллиона бюджетных денег на банкет. Информация размещена на сайте госзакупок, а срок приёма заявок истёк 7 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Всего гордума запланировала 1 млн 84 тыс. рублей. На эти деньги предстоит оплатить торжественное собрание-приёма по случаю 230-летия городской думы. Если конкретнее, то средства пойдут на разработку концепции и сценария праздника, полиграфическую продукцию и оформление. Также в техническом задании прописаны формирование режиссёрско-постановочной группы, организация концертной церемониальной программы и изготовление блюд для фуршета.

Всего на конкурс подано две заявки, обе они допущены. Аукцион в электронной форме состоится 14 августа. На нём и будет определён победитель.

Некоторые известные на Урале политики уже высказали свой протест по поводу таких расходов. Впрочем, отдельные представители политической элиты отнеслись к этому вполне спокойно.

Первое заседание думы прошло 12 (23) ноября 1787 года. В ноябре 1917 года история думы была прервана. Вновь в представительный орган с таким названием выборы прошли в апреле 1994 года.