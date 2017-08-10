У Белого дома появилась надувная курица с прической Трампа

Вашингтон, 10 августа 2017, 08:57 — REGNUM Большая надувная курица с прической президента США Дональда Трампа появилась на лужайке возле Белого дома. Об этом сообщает телеканал CBS News, выложивший на своем сайте соответствующие фотографии.
«Надувная курица с рыжей прической появилась в среду (9 августа) около Белого дома», — говорится в сообщении.
Телеканал напоминает, что ранее данную надувную курицу запускали в воздух активисты, которые требовали от Трампа обнародовать финансовую декларацию.
Видео с надувной курицей у Белого дома уже появилось на портале YouTube.