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У Белого дома появилась надувная курица с прической Трампа

Политика

«Надувная курица с рыжей прической появилась в среду (9 августа) около Белого дома»

Вашингтон, 10 августа 2017, 08:57 — REGNUM  Большая надувная курица с прической президента США Дональда Трампа появилась на лужайке возле Белого дома. Об этом сообщает телеканал CBS News, выложивший на своем сайте соответствующие фотографии.

«Надувная курица с рыжей прической появилась в среду (9 августа) около Белого дома», — говорится в сообщении.

Телеканал напоминает, что ранее данную надувную курицу запускали в воздух активисты, которые требовали от Трампа обнародовать финансовую декларацию.

Видео с надувной курицей у Белого дома уже появилось на портале YouTube.

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Деятельность президента США Дональда Трампа