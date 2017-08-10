Венесуэльская оппозиция идет на выборы

Каракас, , 08:57 — REGNUM После более трех месяцев антиправительственных протестов и более сотни погибших венесуэльская оппозиция откладывает свое заявление о бунте против государственных учреждений и принимает решение присоединиться к выборам губернаторов, запланированным на 10 декабря 2017 года, сообщает El Confidencial.

Оппозиционная коалиция Круглый стол демократического единства подала свою заявку в Национальный избирательный совет Венесуэлы в дни проведения регистрации 8 и 9 августа в 23 административных единицах страны, несмотря на огромные сомнения по поводу прозрачности последних выборов, проведенных в Венесуэле.

Еще несколько недель назад оппозиция призывала сторонников выходить на улицы, обещая добиться смены власти интенсивными протестами, в результате которых также более тысячи человек получили ранения и тысячи были арестованы.

Данное решение фактически реанимирует соглашение о региональных выборах, предложенное оппозиции правительством Венесуэлы в 2016 году в рамках их диалога с международными посредниками, которое оппозиция отвергла как недостаточное.

«Мы пришли к консенсусу по предварительному списку кандидатов на региональные выборы, проигранных и отмененных режимом в прошлом году», — заявил один из лидеров оппозиции Андрес Веласкес на пресс-конференции, зачитав заявление от правой коалиции.

Согласно документу, этот шаг по регистрации кандидатов на региональные выборы будет сочетаться с «углублением давления улиц, социального давления, международного давления и другими инструментами политики», поскольку цель коалиции, добиться смены правительства, остается прежней.

Между тем правительство Венесуэлы поприветствовало решение оппозиции идти на выборы, назвав это «победой» институтов страны.

Напомним, последние выборы, в которых участвовали левые и правые силы Венесуэлы, привели в 2015 году к убедительной победе противников правительства Николаса Мадуро, когда оппозиционная коалиция, получив на выборах 56,22% голосов избирателей, взяла 112 из 167 мест в парламенте.

Эти выборы будут проходить на фоне ожесточенных споров о легитимности Национальной конституционной ассамблеи, избранной 30 июля и сформированной в полном объеме из сторонников Николаса Мадуро, получившей при этом практически неограниченные полномочия по всей стране.