Госдеп США считает неприемлемым визит Путина в Абхазию

Вашингтон, , 08:56 — REGNUM В Госдепартаменте США назвали неприемлемым визит российского президента Владимира Путина в Абхазию и призвали Москву «уважать территориальную целостность и суверенитет Грузии», сообщает 10 августа RT.

«США рассматривают визит президента России Владимира Путина на оккупированную Россией грузинскую территорию в Абхазии как неприемлемый и несоответствующий принципам Женевских международных дискуссий, участницей которых является Россия», — говорится в сообщении.

В Госдепе также добавили, что в США поддерживают суверенитет Грузии и призывают Россию пересмотреть вопрос о признании Абхазии и Южной Осетии.

Напомним, президент России Владимир Путин 8 августа, в годовщину начала военной агрессии Грузии против Южной Осетии, прибыл с рабочим визитом в Абхазию.

Позже МИД Грузии призвал РФ прекратить «провокационные действия» против государственности Грузии и проявить уважение к территориальной целостности суверенного государства.

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В НАТО заявили, что визит российского президента в Абхазию «наносит вред международным усилиям по поиску мирного и согласованного урегулирования конфликта».

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Приезд президента Владимира Путина в Абхазию оказался неприемлемым и для Евросоюза, которые считают, что его визит «грубо нарушает принцип территориальной целостности Грузии и создаёт угрозу международным усилиям по мирному урегулированию конфликта».

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