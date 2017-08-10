США подготовили план превентивного удара по военным объектам КНДР

Вашингтон, , 08:33 — REGNUM США подготовили план превентивного удара по военным площадкам КНДР на случай, если президент Дональд Трамп издаст соответствующий указ, сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленных военных чиновников.

Сообщается, что американская разведка знает координаты расположения более 20 стартовых площадок ракет Северной Кореи. В случае если Трамп примет решение по применению удара, военные используют стратегические бомбардировщики B1-B, которые дислоцируются на базе ВВС «Андерсен» на острове Гуам.

В Пентагоне также полагают, что при ударе по военным базам КНДР будут применены спутники, дроны, беспилотники и истребители.

Напомним, 9 августа Пхеньян заявил, что нанесение ракетного удара по американской авиабазе на острове Гуам может произойти в «любой момент», для этого достаточно распоряжения главы КНДР Ким Чен Ына. Такое заявление северокорейского руководства сделано в ответ на действия США, которые они считают провокационными.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа Совет безопасности ООН принял резолюцию в отношении Северной Кореи в ответ на ракетные испытания Пхеньяна в июле. Резолюция включает новые ограничения для КНДР, в результате которых экономика страны может существенно пострадать.

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Северокорейские власти назвали резолюцию Совбеза, принятую под диктовку властей США, «террористическим актом» и заявили, что в ответ могут применить «беспощадные стратегические меры, включая физические действия, полностью мобилизовав национальную мощь».

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