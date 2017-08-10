Барзани: Багдад толкает курдов к независимости

Багдад, , 08:30 — REGNUM Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что референдум о независимости, запланированный на 25 сентября, является следствием политики Багдада, сообщает 10 августа Kurdistan.ru

«Ирак не смог принять Курдистан в качестве реального партнера», — подчеркнул лидер иракских курдов.

Барзани привел в пример многочисленные страдания своего народа, случившиеся по вине правительства Ирака за последние десятилетия, в частности об операции «Анфаль», в ходе которой из-за применения химического оружия погибли тысячи курдов.

После 2003 года, подчеркнул Барзани, когда был свергнут Саддам Хусейн, курды поверили новому правительству страны и приняли непосредственное участие в формировании новой политической системы. Но с тех пор Багдад, в котором доминировали шииты, нарушил 55 статей конституции и отстранил от власти как суннитов, так и курдов.

Таким образом, по мнению президента Иракского Курдистана, правительство страны само подтолкнуло курдов к референдуму о независимости.

Напомним, 25 сентября в Иракском Курдистане пройдет референдум по вопросу о независимости региона от Багдада. Курды не раз поднимали данную проблему на самый высокий уровень, однако в условиях продолжительного военного конфликта с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), данное событие обретает новое содержание.

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