National Interest: США на пороге очередной войны?

Вашингтон, , 08:05 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в первые шесть месяцев своего пребывания на посту главы Белого дома столкнулся с целым рядом трудностей, либо не сумев провести свои законодательные инициативы через Конгресс, либо встретив сопротивление им со стороны своих политических противников. Поэтому, отчаянно желая добиться хоть какой-то победы, Трамп может не устоять перед искушением начать очередную войну, пишет Кристофер А. Пребл в статье для The National Interest.

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Тому, по мнению автора, есть ряд оснований. Так, решение Трампа нанести ракетный удар по базе ВВС Сирии «Шайрат» было встречено хорошо и принесло ему поддержку даже со стороны части самых ярых его критиков. Целей для такого удара вполне достаточно, в том числе можно ударить по Ирану и КНДР. Более того, в Вашингтоне не наблюдается нехватки «ястребов», призывающих президента нанести первый, превентивный удар.

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Еще одним фактором, влияющим на принятие президентом решения, является общественное мнение США. Граждане страны выступают против новых войн, особенно таких, которые могут привести к большим человеческим потерям. И от решения Трампа по этому вопросу может зависеть его политическое будущее. Так, в результате проведенного недавно исследования было установлено, что Трампа на выборах 2016 года поддержали больше в тех частях страны, где было больше погибших и пострадавших в войнах, начатых после 11 сентября 2001 года.

Эксперты убеждены, что если Трамп рассчитывает победить на выборах и 2020 года, ему необходимо со своей внимательностью относиться к тому, чем в них придется заплатить США.

Безусловно, этот факт учитывается президентом-республиканцем, однако сам он имеет лишь ограниченное понимание того, каким образом ведутся современные войны и по каким правилам ведется международная политика. Поэтому он может посчитать, что может найти такой конфликт, который не обернется для США крупными издержками и — после достижения быстрой победы — сможет положительно сказаться на его популярности.

Тем не менее хотя сам Трамп, может быть, и не хочет начинать крупный конфликт, это не означает, что Трамп испытывает полное неприятие к применению силы. Незначительные же, на первый взгляд, военные операции имеют неприятную тенденцию превращаться в настоящие, крупномасштабные войны.