Захарченко о названии «Малороссия»: «Вызывает у многих отторжение»

Донецк, , 07:45 — REGNUM Название «Малороссия» не нашло широкой поддержки общества, а также у многих вызывает отторжение. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко, отвечая на вопрос корреспондента «Донецкого агентства новостей».

«Уже сейчас можно сказать, что названия «Малороссия» не будет, поскольку оно вызывает у многих отторжение», — говорит он.

При этом Захарченко добавил, что идея переучреждения Украины на новых началах вызвала большой интерес общественности, что подтверждает актуальность этой темы на фоне глубокого кризиса, в котором оказалось государство.

«Поступило много интересных, разнообразных предложений и комментариев, что свидетельствует о том, что эта дискуссия была начата не зря», — отметил глава ДНР.

По его словам, нынешняя политика Киева ставит под угрозу дальнейшее существование страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июля текущего года глава ДНР Александр Захарченко объявил о планах по созданию на базе 19 областей Украины нового государственного образования — Малороссия.

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