Самовыдвиженцы не пройдут: претендентов на кресло мэра Якутска осталось 4

Якутск, , 08:12 — REGNUM Избирком Якутска 9 августа принял решение отказать в регистрации четверым баллотировавшимся без поддержки партий кандидатам на выборы главы города — председателю общественного движения «СИР» Ивану Степанову, руководителю ТСЖ в Якутске Элеоноре Новгородовой, директору ООО «ЖЭУ Центральное» Ивану Захарову, и гендиректору ООО «Радиоцентр» Александру Дежнёву. Причина отказа зарегистрировать этих кандидатов — подписные листы, которые не прошли проверку избиркома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ТИКе.

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Ещё один самовыдвиженец инженер ПТО ООО «ТСК+» Сергей Субурусский вообще не принёс подписи в избирком, а директор Якутск-ТВ Евгений Зайцев выбыл из избирательной гонки по собственному желанию, так как по закону не может работать в СМИ в предшествующий голосованию период.

Таким образом, кандидатов в главы столицы Якутии осталось всего четверо. Бороться за кресло главы будут действующий мэр Айсен Николаев (при поддержке «Единой России»), представитель ЛДПР, депутат республики Гаврил Парахин, коммунист, директор Якутского речного порта Радий Васильев (КПРФ) и заведующий кафедрой трудового права и основ профсоюзного движения филиала Якутского экономико-правового института, справедливоросс Денис Васильев.

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Как сообщало ИА REGNUM, о том, что им будет отказано в регистрации, самовыдвиженцы, уведомлённые об итогах проверки подписей, знали заранее. Комментируя отказ, Иван Степанов жаловался на то, что специалисты ТИК его дезинформировали, неверно проконсультировав о правилах оформления подписей. Если бы в регистрации кандидатов без партийной поддержки в избиркоме были заинтересованы, то информацию им давали бы верную, считает общественник. Он полагает, что на фоне отсутствия в бюллетенях оппозиционных претендентов в главы города, большим спросом может пользоваться графа «против всех».

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