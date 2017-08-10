Прямее некуда: главных архитекторов подчиняют губернаторам

Томск, , 09:36 — REGNUM Врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин своим распоряжением возложил обязанности главного архитектора Томской области на заместителя губернатора по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто, говорится в сообщении областной администрации.

«Область не должна и не может больше обходиться без главного архитектора, — заявил Жвачкин, комментируя свое решение. — Это и требование федерального центра, и требование времени. Нам нужен системный подход в создании комфортной среды, профессиональное градорегулирование, в том числе в вопросах сохранения исторического наследия и развития территорий».

«Главный архитектор должен быть максимально независимым в своей деятельности. Именно поэтому эти полномочия я возложил на заместителя губернатора, а не чиновника рангом ниже, — подчеркнул Жвачкин. — Первые задачи, которые я поставил перед Евгением Паршуто, — сформировать Градостроительный совет при губернаторе, а также создать систему работы главных архитекторов муниципальных образований».

Отметим, что инициатива о повышении статуса главного архитектора и его переподчинения напрямую губернатору была предложена главой Минстроя России Михаилом Менем. После долгих дискуссий с профессиональным сообществом ведомство вышло с данным предложением на Госсовет по строительству, который прошел в мае прошлого года. По итогам Госсовета регионам было рекомендовано до конца 2016 года установить подчинение главного архитектора губернатору.

По данным на конец прошлого года, об исполнении указанного поручения в Минстрой России отчитались 60 регионов. Треть из них — 17 регионов — выполнили поручение в полном объеме. Половина субъектов, представивших информацию, приняли поручение к исполнению, 13 регионов не выполнили поручение по причине отсутствия должности главного архитектора в штатной структуре.

В структуре власти Томской области должность главного архитектора до 2017 года не значилась. В муниципалитетах главные архитекторы работают, однако, по мнению специалистов, их аппаратный вес достаточно низок. Планируется, что сейчас они будут напрямую подчинены главному архитектору региона, что позволит выстроить в Томской области «архитектурную вертикаль» власти.

«Сама по себе затея с тем, чтобы голос архитекторов «звучал громче» при обсуждении планов развития территорий — здравая, — считает дизайнер Виктор Самойлов. — Сейчас нередко поселения становятся заложниками вкусовщины руководителя или хаотической бессмысленной застройки, обусловленной нуждами местного бизнеса. Но опасаюсь, что, какая бы там вертикаль не выстраивалась, архитектор в любом случае будет зависеть от местных царьков».

«Полагаю, что Евгению Паршуто удастся повысить значение главных архитекторов в Томской области, — сказал, в свою очередь, политолог Анатолий Савостин. — У него есть профессиональное образование, большой опыт работы в сфере городского развития, есть достаточный аппаратный вес».

Евгений Паршуто родился в 1964 году, окончил архитектурный факультет Томского инженерно-строительного института. В 90-х работал в рекламно-информационном бизнесе, с 2007 года был де-факто первым вице-мэром Томска, с 2015 года — заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре.