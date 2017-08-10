«Корея нужна Трампу, чтобы ввести чрезвычайное положение в США»

Москва, , 07:13 — REGNUM Армия США не способна воевать с Северной Кореей, поэтому нагнетание президентом США Дональдом Трампом напряженности может быть продиктовано «макиавеллистскими причинами», а Россия должна вести себя в этой ситуации предельно точно, заявил экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Эксперт полагает, что одной из причин нагнетания истерии Трампом вокруг КНДР является попытка использовать ее как благодатную почву для разрешения внутриполитических проблем, которые угрожают его власти.

«У Трампа нет никакой возможности начать военные действия против Кореи. Американская армия не в состоянии завоевать Северную Корею. У нее нет такого количества солдат, чтобы переправить. А то, что он пыжится, — я думаю, что у Трампа может быть одна причина… когда люди не могут ничего сделать, они говорят. Вторая причина может быть макиавеллистская. Нагнетая напряжение по поводу Кореи, он нагнетает почву, чтобы провозгласить чрезвычайное положение в Соединенных Штатах и решить свою внутреннюю проблему. Такой вариант тоже может быть», — полагает эксперт.

В то же время, по мнению Кедми, США сделали ставку в своей композиции прежде всего на экономическое ослабление России при помощи санкций, однако недооценили ее.

«Россия — страна с очень слабой экономикой, и вся агрессивная политика по отношению к Россией базируется на том, что противоположная сторона считает, что она настолько слаба, что небольшим давлением ее сломает. И тогда приведет к тем изменениям в российском руководстве… установит ту власть, которая была у вас в 90-е годы, ну, а оттуда — путь в рай», — продолжил Яков Кедми.

Россия в сложившейся обстановке, не обладая достаточной мощью, может, как утверждает Кедми, полагаться только на точность своей стратегии и филигранность исполнения операций по примеру того, как она действовала в Сирии.

«Вот посмотрите, как была проведена безнадежная операция, не имея сил в Сирии. Полторы эскадрильи, десять кораблей, из которых только два-три военных… против огромной коалиции… без всяких шансов. Правильно определенная военно-политическая стратегия, грамотное исполнение операций привели к тому, что безнадежная операция в Сирии была решена блестяще вашей страной. То есть вот этот пример и должен быть базой для вашей дальнейшей политики», — закончил мысль Яков Кедми.

Напомним, что после введения 5 августа Совбезом ООН новых санкций против КНДР началось обострение отношений между США и КНДР. Так, президент США Дональд Трамп заявил, что если КНДР не откажется от угроз в адрес США, ей придется столкнуться «с огнем и яростью, которую мир еще не видел никогда».

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