«Если США совсем очумеют — целиком не будет Южной Кореи и частично Японии»

Москва, , 06:38 — REGNUM КНДР в критической ситуации способна целиком уничтожить Южную Корею и частично Японию, при этом американские базы на Гуаме никого не интересуют, заявил экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

По мнению эксперта, отказ от ракетно-ядерной программы для КНДР чреват уничтожением страны.

«По сути дела, правитель Северной Кореи, как бы мы ни оценивали его политику… у него выхода нет. Он защищает безопасность своей страны и власти. Любой его отказ от ядерного оружия означает, что его страна будет уничтожена», — полагает Кедми.

Говоря о мощи ядерного потенциала КНДР, эксперт привел оценки разных источников, однако точное число можно будет узнать только в кризисной ситуации.

«Американская разведка утверждает, что у них есть шестьдесят ядерных боеголовок. Другие говорят — двадцать. Если кто-то в Соединенных Штатах очумеет, тогда мы узнаем точно, сколько их», — продолжил он.

Кроме того, он не считает американскую базу на Гуаме целью, которую будут поражать ядерные силы Северной Кореи. По мнению Кедми, КНДР сосредоточится на полном уничтожении Южной Кореи и постарается затронуть Японию, поскольку это наиболее реализуемый с точки зрения технической возможности сценарий.

«Гуам никого не интересует, удар Северной Кореи будет первое: только ствольной артиллерией будет уничтожен Сеул. У них такое количество артиллерии, а Сеул возле границы… 25 млн человек, Сеула не будет. Двадцать пять американских баз в Южной Корее и двадцать пять атомных электростанций в Южной Корее, а до Японии ракеты тоже долетают. Так что не будет Южной Кореи, получит свою долю Япония, и если пострадают американцы, или нет — это неважно, после этого уже все равно», — закончил мысль израильский эксперт.

Напомним, что после ужесточения 5 августа санкций против КНДР, которые были принятые единогласно Совбезом ООН, начался очередной виток эскалации конфликта между США и КНДР. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что если КНДР не откажется от угроз в адрес США, она столкнется «с огнем и яростью, которую мир еще не видел никогда»

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КНДР, в свою очередь, заявила о готовности нанести ядерный удар по базе США на Гуаме, расположенной на расстоянии 4 тыс. км от Северной Кореи.

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