Чем травили людей в Доме профсоюзов и новые решения Украины: Радио REGNUM

Москва, 10 августа 2017, 08:00 — REGNUM
- Скрыть правду любой ценой: людей в Доме профсоюзов отравили боевыми газами;
- Кто кого: в Пентагоне предупредили, что народ КНДР может быть уничтожен;
- Вызвало отторжение: дискуссия о Малороссии будет продолжена;
- Обречь на изоляцию: в Киеве заявили, что Керченский мост «нарушает все международные нормы»;
- Разорвать все связи: Украина отказалась от соглашения с РФ по экспорту военной продукции;
- «Строительный полуфабрикат»: в Югре 52 млн рублей вложено в «объект на бумаге».
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