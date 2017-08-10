Саакашвили испугался за Белоруссию: «Россия готовит новую аннексию»

Вильнюс, , 03:58 — REGNUM Захвата территории Белоруссии Россией опасается бывший грузинский президент Михаил Саакашвили, о чем он заявил в интервью BNS.

«Что мы видим в Беларуси — я думаю, что Россия собирается занять и аннексировать Беларусь», — сказал бывший украинский гражданин.

По словам Саакашвили, во время российско-белорусских военных учений «будет привезена инфраструктура». Он уверен: «российскую угрозу» удается сдерживать только благодаря тому, что на границе ее тормозят украинцы.

Отметим, что посыл Саакашвили не оригинален: 20 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что российско-белорусские учения «Запад-2017» могут быть подготовкой к наступательной операции на Украину и другие страны Восточной Европы.

Кроме того, «под угрозой» и сама Белоруссия. «Есть серьезные основания полагать, что после активной фазы учений российский военный контингент может остаться в Беларуси», — заявил он.

В ответ на это российский посол в Белоруссии Александр Суриков сказал, что подобные предположения глупы и безосновательны.

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