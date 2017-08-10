Правящие партии Китая и Японии пытаются наладить отношения между странами

Токио, , 02:36 — REGNUM Высокопоставленные члены Коммунистической партии Китая и правящей японской коалиции, сформированной Либерал-демократической партией (ЛДП) совместно с ее младшим партнером партией Комэйто провели в Токио шестые китайско-японские переговоры правящих партий по вопросу улучшения двусторонних отношений, сообщает 9 августа агентство «Синьхуа».

Глава Международного отдела ЦК КПК Сун Тао призвал во время диалога обе стороны не забывать их изначальные намерения при нормализации двусторонних отношений спустя 45 лет попыток это сделать. Главной задачей встречи, по его словам, является создание консенсуса между руководителями двух стран и направление развития отношений в правильное русло.

«Стороны должны предпринять усилия в духе основных политических документов, заключенных двумя странами, чтобы разрешить чувствительные проблемы вроде Тайваня и исторических вопросов, а также твердо защищать политический фундамент двусторонних отношений», — заявил Сун.

Генеральный секретарь ЛДП Тосихиро Никаи вместе с генеральным секретарем партии Комэйто Ёсихиса Ино, как утверждает «Синьхуа», высоко оценили китайскую делегацию, принявшую участие в переговорах.

Кроме того, японский премьер-министр и лидер ЛДП Синдзо Абэ встретился 9 августа с Сун Тао, где последний подтвердил приверженность Поднебесной принципам и направлению дальнейшего развития двусторонних отношений, изложенных председателем КНР Си Цзиньпином во время встречи с Абэ на полях саммита на G20, который прошел в июле в немецком Гамбурге.

Абэ, в свою очередь, высоко оценил значимость той встречи и выразил надежду, что правящие партии двух стран сыграют позитивную роль в налаживании и развитии двусторонних отношений между странами.

Отметим, что встреча правящих партий двух стран прошла в Токие с 7 по 9 августа.

Напомним также, что отношения между странами в крайней степени были омрачены в годы Второй мировой войны, в которой японские милитаристы вырезали более 30 млн китайцев. Однако с тех пор и по сей день Япония не посчитала нужным принести извинения и признать ошибочность своих действий, что крайне негативно складывается на налаживании связей с Китаем. Не способствует этому и зависимость Японии от США.