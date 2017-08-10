Посольство РФ ответило на сетования Госдепа: Обмен «уколами» — не наш выбор

Вашингтон, , 02:32 — REGNUM Решения по высылке американских дипломатов из России не было бы, если бы не ситуация с российской дипломатической собственностью и ужесточение антироссийских санкций, сообщило посольство РФ в США в Twitter.

Комментируя слова официального представителя Госдепа США Хезер Науэрт о сожалении в связи с сокращением числа американских дипломатов в России, российское ведомство отметило, что причиной действий Москвы стала политика Вашингтона.

«Если бы не было высылки российских дипломатов и закрытия доступа к российской дипсобственности в США со стороны предыдущей администрации, а также санкционного закона, принятого уже при нынешней администрации, нам бы не пришлось прибегать к этим мерам, — говорится в сообщении. — Обмен «уколами» — не наш выбор».

Напомним, 9 августа Науэрт заявила, что Госдепартамент сожалеет о решении Москвы по сокращению количества американских представителей в России. Кроме того, она заявила, что двусторонние российско-американские отношения дошли до весьма низкого уровня.

При этом американский дипломат выразила уверенность в необходимости сотрудничества с Москвой. Аргументируя позицию Вашингтона, она назвала Россию и США двумя ядерными супердержавами.

Стоит напомнить, что ужесточение антироссийских санкций стало чертой, после которой Вашингтон столкнулся с ответными мерами со стороны Москвы: из России были высланы дипломаты и технические сотрудники американской дипмиссии. К сентябрю 2017 года в России должны остаться только 455 американских сотрудников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа американский госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон ответит на действия Москвы.

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