Стала известна причина смерти замминистра РФ по Северному Кавказу

Москва, , 01:47 — REGNUM Соболезнования родным и близким заместителя министра России по делам Северного Кавказа Андрея Резникова в связи с его кончиной выразили российский министр по делам Северного Кавказа, первый заместитель министра, заместители министра и коллектив Минкавказа РФ, сообщается на сайте ведомства.

«9 августа на 49-м году жизни после продолжительной болезни скончался заместитель Министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа А.В. Резников», — сообщили в пресс-службы.

В министерстве подчеркнули, что уход Резникова стал невосполнимой потерей для родных, друзей, единомышленников и коллег. Он внес большой вклад в развитие Северо-Кавказского федерального округа.

Прощание с Резниковым пройдет в Москве 11 августа 2017 года на Троекуровском кладбище.

Резников скончался от онкологического заболевания, которым страдал долгое время, пишет газета «Известия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 июля на 87-м году жизни в Москве скончался академик и ученый Юрий Рыжов.

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