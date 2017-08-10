Глава Пентагона призвал Пхеньян не доводить до уничтожения народа КНДР

Вашингтон, , 01:18 — REGNUM Предупреждение о том, что в случае продолжения избранной Северной Кореей политики действующий в стране режим, а затем и ее народ будут уничтожены, высказал американский министр обороны Джеймс Маттис, пишет газета The Independent.

«Министр обороны США Джеймс Маттис призвал Северную Корею «прекратить рассмотрение действий, которые приведут к прекращению режима и уничтожению его народа», — говорится в сообщении.

Заявление Маттиса было сделано в ответ на информацию из Пхеньяна о создании ракет с ядерными боеголовками, способными достичь территорию США.

Напомним, и без того сложная ситуация с северокорейской ядерной программой обострилась на фоне принятия Советом Безопасности ООН резолюции о санкциях в отношении Пхеньяна как наказания за очередные ракетные испытания.

Резолюция была принята 5 августа 2017 года, а 9 августа в Пхеньяне состоялся масштабный митинг против новых рестрикций: на улицу вышли десятки тысяч корейцев.

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В этот же день постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выразил надежду, что Вашингтон не станет провоцировать Пхеньян на опасные действия.

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