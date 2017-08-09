Украинский криминалист: Людей в Доме профсоюзов отравили боевыми газами

Одесса, Украина, , 22:53 — REGNUM Погибшие в одесском Доме профсоюзов люди фактически были отравлены боевыми отравляющими веществами, сообщил 9 августа главный специалист отдела пожарно-технической экспертизы взрывотехнической лаборатории ГНИЭКЦ МВД Украины Сергей Искрук на пресс-конференции в Донецке.

Сергей Искрук в качестве эксперта-криминалиста участвовал в расследовании массового убийства людей украинскими радикалами в Доме профсоюзов в Одессе. В Донецк он бежал после того, как представители украинской Генпрокуратуры и националисты сначала потребовали переписать выводы экспертизы, а потом перешли к физическому воздействию на него.

По словам Сергея Искрука, еще в конце июля он отправил знакомым, проживающим в Европе, видеообращение с рассказом о том, как украинские власти заставляют его подписать экспертное заключение, в котором нет ни слова о применении весной 2014 года против активистов «Антимайдана» в одесском Доме профсоюзов химических отравляющих веществ.

«В одном из материалов с моей экспертизой были обнаружены остатки хлороформа в крови и частично на одежде погибших. Сопоставив данный факт, а также зная то, что хлороформ при воздействии открытого источника тепла трансформируется, химический процесс трансформации происходит, он трансформируется в фосген, то есть фактически было применено боевое отравляющее вещество», — заявил Сергей Искрук.

Кроме того, криминалист подчеркнул, что факт гибели людей в местах, где не отмечалось задымления и огня, а также неадекватное поведение выживших, терявших ориентацию, испытывавших сильную тошноту и головокружение, свидетельствуют о наличие в здании Дома профсоюзов отравляющих веществ.

«На четвёртом или на пятом этаже были обнаружены два трупа, они сидели в расслабленной позе, в то же время у них сгорели верхние конечности. То есть никаких рефлекторных действий организм не предпринимал. Это говорит о том, что рефлекторные функции их организмов были отключены под воздействием чего-то», — уточнил эксперт-криминалист.

Сергей Искрук подчеркнул, что еще в 2015 году пришел к выводу о том, что в Доме профсоюзов люди погибли ещё и из-за бездействия правоохранителей и спасательных служб, не предотвративших ни массовое убийство, ни пожар. Следствие установило, что пожарные не выезжали на этот вызов в течение 40 минут, фактически потворствуя националистам, убивавшим людей.

«Некоторое время все было спокойно, потом, возвращаясь домой, получил резано-колотую рану в районе предплечья в лифте со словами — «Тебе привет», прекрасно осознавая, от кого «привет» был передан. И последнее было то, что на улице подошли люди с шевронами «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сказали, что привезут материалы экспертизы, мне надо просто подписать».

После этого Сергей Искрук принял решение бежать в ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая 2014 года в Одессе украинские радикалы-нацисты подожгли здание Дома профсоюзов, в котором скрывались от незаконной расправы сторонники федерализации Украины и противники националистического государственного переворота. В результате погибло не менее 48 человек. Следствие по данному делу до сих пор не завершено, точное число погибших и пострадавших не установлено.

Читайте ранее в этом сюжете: 2 мая 2014 г. Украина перестала существовать: к годовщине трагедии в Одессе