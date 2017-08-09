Постпред России при ООН призвал США не провоцировать КНДР

Москва, , 22:13 — REGNUM Москва надеется, что Вашингтон не будет провоцировать Северную Корею на опасные действия. Об этом 9 августа заявил журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, комментируя встречные резкие заявления США и КНДР, прозвучавшие в последние дни.

По словам российского дипломата, в Москве «приняли во внимание» слова президента США Дональда Трампа о готовности «огнём и яростью» ответить на угрозы со стороны Пхеньяна.

В этой связи он выразил надежду, что США будут «сохранять спокойствие» и воздержатся от «любых шагов, которые могут спровоцировать другую сторону на опасные действия».

Небензя призвал Вашингтон и Пхеньян найти пути для начала диалога и заверил, что российская сторона готова делать «всё возможное» для содействия таким усилиям.

Напомним, 8 августа Дональд Трамп порекомендовал Северной Корее отказаться от угроз в адрес США, заявив, что в противном случае Пхеньян может столкнуться с «огнём и яростью, которых мир ещё не видел никогда». Президент США не уточнил, что он имел в виду, говоря об огне и ярости, однако ряд аналитиков расценили слова главы Белого дома как угрозу нанесения ядерного удара.

Позднее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Дональд Трамп «послал сильное сообщение Северной Корее на том языке, на котором она его способна понять, так как дипломатический язык Ким Чен Ын, похоже, не понимает».

В ответ на слова Дональда Трампа в КНДР заявили, что страна может в ближайшее время нанести ракетный удар по базе США на острове Гуам, расположенном в четырёх тысячах километров от Корейского полуострова.

Тем временем в американских СМИ появилась информация со ссылкой на отчёт разведывательного управления Пентагона о том, что Пхеньян, возможно, уже обладает потенциалом нанесения ядерного удара по Соединённым Штатам.

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