В КНДР провели многотысячный митинг против санкций Совбеза ООН

Пхеньян, , 20:55 — REGNUM В Пхеньяне 9 августа состоялся масштабный митинг против ужесточения санкций Совета безопасности ООН в отношении КНДР из-за испытаний баллистических ракет, передаёт Associated Press.

Как сообщается, десятки тысяч человек с транспарантами собрались на площади имени Ким Ир Сена в центре северокорейской столицы.

Перед собравшимися выступил член политбюро и вице-председатель центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ги Нам, который сделал специальное заявление в связи с расширением санкций.

«США и их союзники в очередной раз сфабриковали резолюцию по санкциям, ухватившись за испытание межконтинентальной баллистической ракеты и оказав давление на ООН», — заявил представитель властей КНДР.

Как передавало ИА REGNUM, 5 августа Совет безопасности ООН единогласно одобрил новые санкции в отношении Северной Кореи в ответ на последние испытания баллистических ракет Пхеньяном. Санкции предусматривают, в частности, запрет на импорт из КНДР угля, железа, руды, свинца и морепродуктов, поставки которых играют значительную роль в экономике страны, а также заморозку счетов Банка внешней торговли КНДР.

Напомним, в июле КНДР осуществила два успешных запуска баллистических ракет «Хвасон-14», которые Пхеньян назвал межконтинентальными. США, Южная Корея и Япония также отнесли ракету «Хвасон-14» к межконтинентальным. Между тем, по данным российских военных, речь идёт о ракете средней дальности.

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