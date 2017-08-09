«Муниципальный фильтр сохраняет высокую конкуренцию на выборах»

Москва, , 20:22 — REGNUM В России вступает в финальную стадию избирательная кампания по выборам новых глав республик и областей — окончен период регистрации кандидатов на выборах на посты высших должностных лиц субъектов РФ. Всего в Единый день голосования прямые выборы губернаторов пройдут в 16 регионах.

«Закон есть признанный канон, — заявил председатель совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов, комментируя ситуацию с муниципальным фильтром. — Не всегда он вспоминается при выполнении той или функции. Здесь он вполне уместен и необходимо напоминать игрокам нашим политическим, что мы все-таки играем по правилам, установленным законам, а не в зависимости от правил, установленных какой-то политической конъюнктурой».

«Участие в выборах не всегда преследует цель победить, — отметил эксперт, ‑ и один из таких ярких примеров, речь идет о раскрутке своего имени. Наша роль как общественников не голословно заявлять, что могут делать политики, а проводить какой-либо анализ в подтверждение того или иного тезиса». «Прекрасно понимаем, что Евгений Ройзман не ставил задачу участвовать в выборах, — отметил Борисов. — Анализируя ту ситуацию, которая сложилась, прежде всего говорим о том, что кампания всегда готовится за год. Обратите внимание, «Единая Россия» всегда делает праймеризы, при чем объявляя их за полгода до голосования. Политики ведут переговоры со своими партиями, и тот человек, который планирует выдвигаться на главу субъектов РФ, должен провести переговоры с политическими партиями. Таких разговоров даже не велось, по факту он сделал вид, что собирал подписи, не продумывал вопрос, от кого выдвигаться».

«В каждом из 16 субъектов, где у нас осуществляются подписи по выборам губернаторов, находились лица, к которым не обращались претенденты на эту должность, — рассказал председатель совета Российского общественного института избирательного права. — Проблема существует, имеет технологическое основание. Команда должна начинать работать загодя и принимать заказы от подписантов».

«Все говорят, что вся власть работает против партии ПАРНАС, федеральный центр работает против нее, — отметил эксперт. — Пример, есть желание участвовать и побеждать, бороться за победу. По нашим исследованиям, мы говорим, что муниципальный фильтр сохраняет конкурентность, и она оказывается выше, чем до выборов 2005 года. Мы также видим положительные моменты, связанные с отменой регистрации кандидатов после регистрации комиссии до дня голосования, здесь у нас единичные примеры отказов в регистрации по сравнению с 2005 годом, когда до 50% выбранных кандидатов отменялись решением суда».

Партия большинства «Единая Россия» не обязана и не должна помогать кандидатам других партий, уверен Борисов. «Это политическая воля, и я рад, что «Единая Россия» понимает, что нужны конкурентные выборы, и она идет навстречу своим политическим оппонентам, помогает преодолеть в некоторых местах задачи, — подчеркнул он. — На Западе действует другая конструкция, из серии «человек человеку — волк». Не могу вспомнить примеры, когда партии способствовали другим избирательны кампаниям. Здесь я благодарен нашей правящей партии, что они осознали необходимость конкуренции в период дня голосования».