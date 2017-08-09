Киев: Строительство моста в Крым «обрекает Украину на изоляцию»

Киев, , 19:58 — REGNUM Россия обрекла Украину на изоляцию, начав строительство моста через Керченский пролив, считает замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука.

«Сейчас этот вопрос исследуется. Такими действиями России нарушает все международные нормы. Она фактически обрекает Украину на определённого рода изоляцию морским путём», — заявил Тука 9 августа изданию «Обозреватель».

Какие именно международные нормы нарушает строительство моста, украинский замминистра не уточнил. При этом Тука отметил, что данный вопрос находится не в сфере его компетенции, и заниматься им должно министерство иностранных дел, однако «сама ситуация, конечно, очень непростая».

Как передавало ИА REGNUM, 1 августа замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявил, что Киев готовит судебный иск против России в связи с убытками портов «Мариуполь» и «Бердянск», которые украинская сторона связывает со строительством моста через Керченский пролив.

В Киеве считают, что дальнейшее строительство и эксплуатация моста приведут к значительному сокращению судозаходов в «Мариуполь» и «Бердянск», снижению их грузооборота и, как следствие, торможению развития этих портов, снижению рентабельности металлургических предприятий региона, падению прибыли портовых операторов.

Вместе с тем министр транспорта России Максим Соколов, комментируя недавно ход строительства моста, заверил, что установка опор в водах Керченского пролива приведёт лишь к самым минимальным ограничениям судоходства.