На севере Ирака появится военная база США: 50% работ уже завершено

Мосул, Ирак, , 20:00 — REGNUM США строят военную базу недалеко от северного иракского города Талль-Афар, расположенного на северо-западе страны. Об этом заявлении оборонного ведомства Ирака 9 августа сообщает Anadolu.

«В прошлую пятницу, 4 августа, на переговорах в Мосуле между представителями США и иракскими военными обсуждался вопрос, связанный с созданием военной базы», — заявил подполковник Махди аль-Хафаджи.

В заявлении министерства обороны Ирака говорится, что инженерные подразделения уже завершили более 50% строительных работ на новом военном объекте.

Военная база США будет использоваться во время операции по освобождению города Талль-Афар, в котором укрылись боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«На базе будут располагаться подразделения спецназа и военные советники США», — заявил Аль-Хафаджи.

Напомним, в прошлом месяце силы безопасности Ирака завершили операцию по освобождению Мосула — второго по величине города Ирака — от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее иракские военные завили, что Талль-Афар будет взят с меньшими потерями, поскольку после поражения в Мосуле боевики деморализованы и не станут оказывать ожесточенного сопротивления.

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