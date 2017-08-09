Македония ждёт от НАТО защиты от «вмешательства России»

Скопье, , 19:39 — REGNUM Новое правительство Македонии активизирует усилия по присоединению к НАТО, так как членство в альянсе позволит обезопасить страну от вмешательства России в её внутренние дела. С таким заявлением выступила министр обороны Македонии Радмила Шекеринская в интервью агентству Bloomberg.

«И до избрания нового кабинета мы были свидетелями определённых утечек информации о попытках России добиться влияния в ключевых политических сферах и в области безопасности. Мы обеспокоены этим фактом. Верим, что членство Македонии в НАТО сможет положить конец этим попыткам», — заявила Шекеринская.

Как отметила министр, руководство Македонии с июня пытается оживить усилия по вступлению в НАТО и Европейский союз. С этой целью правительство Зорана Заева взяло курс на улучшение отношений с Грецией, которая блокирует усилия Скопье в направлении евроатлантической интеграции из-за неурегулированного уже четверть века спора вокруг официального названия бывшей югославской республики.

Также правительство Македонии взяло на себя обязательство в течение девяти месяцев провести внутренние реформы в целях скорейшего вступления в Североатлантический альянс. Македонии необходимо приложить усилия для обеспечения верховенства закона и независимости судебной системы, так как имеющиеся на сегодняшний день проблемы в этой сфере препятствуют её интеграции в НАТО, заявила Шекеринская.

Также министр сообщила, что Македония намерена последовать примеру Черногории, в июне ставшей членом НАТО, и в 2018 году увеличить свои расходы на оборону, которые пока составляют менее 1% ВВП страны.

«Мы сделаем всё для осуществления реформ, но мы также хотим, чтобы страны — члены НАТО оценили эти усилия и их результаты как можно скорее», — сказала министр обороны Македонии.

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