Опрос: большинство граждан США поддержало реформу иммиграционной системы

Вашингтон, , 19:33 — REGNUM Большинство избирателей США поддерживает законопроект, предусматривающий реформу иммиграционной системы, согласно результатам социологического опроса Politico и Morning Consult, 9 августа сообщает The Hill.

Законопроект, поддержанный президентом США Дональдом Трампом, предусматривает сокращение легальной иммиграции на 50% к 2027 году и создание иммиграционной системы, ориентированной на профессиональные навыки иммигрантов.

Около 60% избирателей поддержали идею введения «системы баллов», согласно которой люди с высшим образованием, разговаривающие на английском языке, будут располагать большими возможностями при получении грин-карты.

62% респондентов считают, что человек, получающий грин-карту, обязан знать английский язык, а 58% опрошенных уверены, что необходимо сократить число беженцев, которые могут получить постоянное место жительства в США.

Сокращение легальной миграции на 50% в течение следующих 10 лет также нашло поддержку среди избирателей, 48% респондентов поддержали данную инициативу, а 39% — высказались против.

Опрос также показал, что 66% опрошенных считают, что легальные иммигранты укрепляют экономику США, в то время как 20% уверены, что иммигранты являются «обузой для страны».

Напомним, в опросе приняли участие 992 респондента. На прошлой неделе помощник президента США Стивен Миллер заявил, что избиратели поддерживают сокращение легальной иммиграции.

«Общественная поддержка в этом отношении просто огромна. Посмотрите на результаты опросов, прошедших по всей стране. Вы увидите, что данный законопроект получил массовую общественную поддержку», — заявил Миллер.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп планирует радикальную реформу иммиграционной системы США