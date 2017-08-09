МИД Абхазии: Нервная реакция Грузии на визит Путина ничего не изменит

Гагра, , 18:48 — REGNUM «Нервная» реакция Министерства иностранных дел Грузии на визит в Абхазию российского президента Владимира Путина, состоявшийся 8 августа, не испортит динамику абхазо-российского стратегического сотрудничества, указано в комментарии МИД Абхазии к заявлению официального Тбилиси.

«Несмотря на многочисленные популистские заявления грузинских политиков, а также их западных покровителей в лице США, ЕС, НАТО и других структур, которые предсказуемо выступили с осуждением визита Владимира Путина в Абхазию, хотели бы заверить все заинтересованные стороны в том, что визит прошёл успешно, на высоком межгосударственном уровне, а абхазо-российское стратегическое сотрудничество продолжит динамично развиваться», — подчеркивает министерство иностранных дел Абхазии.

В абхазском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что недавнее посещение Грузии вице-президентом США Майклом Пенсом сопровождалось военными учениями НАТО в черноморском регионе, в то время как визит в Абхазию президента России отличался исключительно мирными и созидательными мероприятиями.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа российский президент Владимир Путин посетил Абхазию с официальным визитом.

МИД Грузии и западные покровители официального Тбилиси поспешили подвергнуть критике визит российского лидера в Абхазию.

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