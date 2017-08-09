«Китай и Россия не допустят вторжения США в Венесуэлу»

Каракас, , 18:45 — REGNUM Четырехмесячное уличное противостояние, конфронтация правительства и оппозиции, изменения в государственной структуре — все эти внутренние дела Венесуэлы имеют большое международное значение, считает колумбийская El Ciudadano.

«Страна, которой управляет Николас Мадуро, имеет важное геополитическое значение, поэтому не должно кого удивлять оживление различных государств, имеющих свои интересы в этом регионе. И главным образом это касается трех супердержав: США, Китая и России», — размышляет колумбийский аналитик Пабло Хофре.

КНР и РФ инвестировали Венесуэлу немалое количество денег (сельское хозяйство, нефтедобыча, вооружения и индустрия), но объясняется их активность не только этим, а также попытками США «растолкать» соперников и утвердиться в регионе. Уступить Штатам сейчас означает закрыть дверь в будущее: сомнительно, что Вашингтон хочет прийти сюда лишь на время, — отмечает специалист. — Американцы не стремятся акцентировать внимание на своем интересе, предпочитая действовать руками своих помощников — стран Организации Американских Государств».

Реакция России и Китая, по оценке Хофре, выглядит внешне невыразительной и почти неприметной: «ни та ни другая страна не сделали громогласных заявлений, намекающих на возможную помощь нынешнему правительству не только экономическими, но и военными методами. Однако реальные действия РФ и КНР позволяют понять, что уступать свои позиции в Венесуэле они не собираются. Русские не кричат, но действуют жестко: они сами находятся под санкциями США и знают, что это такое и как работает. Знают и как работать против этого».

Николас Мадуро, по словам аналитика, «как никто другой знает положение вещей и потому уверенно заявляет, что экономические угрозы США Венесуэла будет отражать при поддержке России, Китая, Индии и даже Ирана. Политическая логика подтверждает его слова».

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Хофре обращает внимание на то, что уже сейчас ситуация развивается не по американскому обычному сценарию запугивания: оппозиции не удалось перетянуть на свою сторону армию и поднять восстание, которое может рассчитывать на успех, а у берегов этого карибского государства не видно военно-морских судов США или Колумбии, проводящих учения или просто демонстрирующих свою мощь и блокирующих подход к венесуэльским портам.

«Сирийский, ливийский и даже северокорейский сценарии здесь невозможны. МЕРКОСУР и ОАГ нельзя рассматривать в качестве самостоятельных фигур, имеющих достаточное влияние и способных что-то изменить. Макри и Темер — далеко не те люди, которые могли бы организовать что-то серьезное, да им и не до этого — свои дела не блестящи», — резюмирует колумбийский специалист.

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