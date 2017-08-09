«ЛГБТ-подразделение больше не будет сражаться с боевиками в Сирии»

Ракка, Сирия, , 18:32 — REGNUM Подразделение, состоящее из сторонников и представителей ЛГБТ-сообщества, будет выведено из состава сил, принимающих участие в операции по освобождению Ракки от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 9 августа сообщает The Independent.

О создании ЛГБТ-подразделения «Повстанческой освободительной квир-армии» (TQILA) в составе «Международных революционных народных партизанских сил» (IRPGF) было объявлено в июле 2017 года.

Анархистское движение IRPGF представляет собой подразделение Международного батальона свободы, состоящее из иностранных добровольцев, приехавших в Сирию, чтобы присоединиться к курдским отрядам народной самообороны YPG для участия в боях против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Неизвестно, сколько человек входит в состав TQILA. По некоторым данным, менее 20. Позднее представители TQILA заявили, что, являясь членами «автономной организации, входящей в состав Международного батальона свободы», они имеют право создать дополнительное подразделение.

Первоначально казалось, что IRPGF и TQILA сражаются совместно с подразделениями YPG, входящими в состав Демократических сил Сирии (SDF). Однако, после появления информации о создании TQILA представители Демократических сил Сирии заявили, что ЛГБТ-подразделение никак не связано с SDF и вряд ли вообще существует.

Заявление о создании TQILA вызвало опасение, что лица нетрадиционной сексуальной ориентации могут посеять раздор в рядах консервативно настроенных курдских и арабских подразделений.

По данным The Independent, подразделение TQILA проходило подготовку в Сирийском Курдистане и принимало участие в боях в районе Ракки, которые начались в июне 2017 года.

В воскресенье, 6 августа, в Twitter-аккаунте международного батальона YPG появилась информация, что подразделение «IRPGF больше не принимает участия в боях в Ракке. Надеемся, что скоро оно покинет Сирийский Курдистан. Нам не нужна пустая пропаганда, нам нужны солдаты». Позднее сообщение было удалено. Представители TQILA и IRPGF пока не прокомментировали данное заявление.

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