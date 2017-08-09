Шесть граждан РФ арестованы в Косово за «незаконное пересечение» границы

Приштина, , 17:31 — REGNUM Правоохранительные органы Косово арестовали шестерых граждан России по обвинению в незаконном пересечении границы, передаёт сербская телерадиокомпания РТС.

Как сообщается, 8 августа вблизи административной границы между Косово и остальной частью Сербии были задержаны одиннадцать человек, среди которых шесть российских граждан и пять сербов в возрасте от 15 до 48 лет. Они перемещались на двух автомобилях с сербскими номерами.

По информации Белграда, задержанные были доставлены в полицейский участок для допроса, позднее им был назначен арест на 48 часов.

Директор канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурич назвал действия косовских властей «попыткой политического злоупотребления ситуацией» и потребовал немедленного освобождения задержанных лиц.

Он подтвердил, что среди задержанных есть несовершеннолетний, а также беременная женщина. При этом Джурич отметил, что решение вопроса с их освобождением намеренно затягивается косовской стороной.

Российская дипломатическая канцелярия в Приштине проинформирована о произошедшем. В посольстве РФ в Сербии заявили, что российские дипломаты находятся в контакте с задержанными гражданами и предпринимают усилия для скорейшего урегулирования вопроса.