Выборы в Прикамье: по числу кандидатов с судимостью лидируют три партии

Пермь, , 17:10 — REGNUM В Пермском крае избиркомы отказали в регистрации 43 кандидатам с судимостью в связи с сокрытием данных сведений или предоставлением по ним неполных данных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме. В комиссии обратили особое внимание на то, что за последние три года прослеживается положительная тенденция — снижение числа кандидатов с судимостью.

В текущую избирательную кампанию изъявили желание принять участие в выборах 55 кандидатов с судимостями. Наибольшее количество судимых кандидатов выдвинули три партии: ЛДПР — 23, КПРФ — 13 и «Справедливая Россия» — три кандидата.

Между тем стоит отметить, что ранее с политобъединениями было заключено соглашение о предварительной проверке сведений о судимости предполагаемых кандидатов до начала избирательной кампании. Однако ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» не исполнили положения документа.

Добавим, что в 2015 году на 14 избирательных кампаний заявилось более 90 кандидатов с судимостью, в 2016 году число таких кандидатов в органы местного самоуправления было на треть меньше.

Напомним, что 10 сентября 2017 года в 31 муниципальном образовании на территории Пермского края пройдут выборы в земские собрания и городские думы. Кроме того, в этот день электорат региона выберет губернатора.

На 300 избирательных участках будут использоваться специальные трафареты, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, для самостоятельного заполнения бюллетеня избирателями, являющимися инвалидами по зрению. 11 УИК оборудуют комплексом «Доступные выборы» в помощь избирателям с ограниченными возможностями здоровья. Все остальные участки будут оснащены трафаретами для слабовидящих. На 94 участках планируется использовать КОИБы.