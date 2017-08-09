Северная Корея освободила осуждённого пожизненно пастора из Канады

Пхеньян, , 16:59 — REGNUM Власти КНДР освободили канадского пастора южнокорейского происхождения Лим Хён Су, который был осуждён пожизненно в 2015 году по обвинению в попытке госпереворота, передаёт 9 августа Центральное телеграфное агентство Кореи.

Как сообщается, решение об освобождении было принято верховным судом КНДР «из соображений гуманизма» ввиду болезни священнослужителя.

По информации южнокорейского агентства «Рёнхап», днем ранее в Пхеньян прибыл советник премьер-министра Канады по национальной безопасности Даниэль Джин. Не исключается, что освобождение Лим Хён Су могло стать результатом его визита.

Напомним, Лим Хён Су, священник одной из крупнейших церквей Канады, был приговорен к пожизненному заключению судом в КНДР в декабре 2015 года. В страну он прибыл через Китай в рамках гуманитарной миссии. Власти Северной Кореи обвинили пастора в подготовке свержения режима в стране.

Канада установила дипломатические отношения с Северной Кореей в 2001 году, но в 2010 году заморозила их. На сегодняшний день Оттава сотрудничает с Пхеньяном лишь по вопросам региональной безопасности и прав человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года КНДР освободила «по гуманитарным соображениям» 22-летнего американского студента Отто Вармбиера, который в январе 2016 года был приговорён к 15 годам лишения свободы за действия, направленные против государства, после того как украл агитационный плакат в номере отеля. В ходе процесса Вармбиер признал, что действовал по заданию ЦРУ США и попросил прощения за содеянное.

Молодой человек был доставлен из КНДР на родину в состоянии комы и через неделю скончался, не приходя в сознание, в госпитале в штате Огайо.