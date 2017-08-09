«Помощь в сборе подписей на выборах – это пиар партии, которая помогает»

Екатеринбург, , 16:18 — REGNUM На выборах губернатора Свердловской области все выдвиженцы находятся в равных условиях, а процедура прохождения муниципального фильтра позволяет понять перспективы кандидата на предстоящих выборах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат городского округа Карпинска Свердловской области Алексей Брянцев.

«Муниципальный фильтр — хорошая инициатива, которая позволяет понять перспективы кандидата и легитимировать его участие в выборах. При этом все соискатели находятся в равных условиях, а прохождение данного фильтра не должно стать тормозом или препятствием», — заявил депутат.

Он подчеркнул, что негативно относится к попыткам использования губернаторской кампании для скандалов и самопиара. По его мнению, выборы должны проходить честно и в рамках существующего законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области выдвинувший свою кандидатуру на выборы губернатора глава Екатеринбурга Евгений Ройзман сделал скандальное заявление, сообщив, что муниципальный фильтр для него оказался непроходим, и призвал своих сторонников бойкотировать выборы. В итоге Евгений Ройзман не представил необходимого количества подписей от депутатов городских округов и муниципалитетов Свердловской области и не был зарегистрирован в качестве кандидата.

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Алексей Брянцев отметил, что к нему как к депутату гордумы Карпинска никто из тех, кто выдвинул свою кандидатуру на выборы губернатора, не обращался. Но он подчеркнул, что если бы обращение поступило, то обязательно было бы рассмотрено.

«Кто хочет, тот соберёт подписи. Просто надо приложить максимум усилий, проехать по муниципалитетам области. Всё в руках кандидата», — говорит депутат.

При этом он считает неприемлемой помощь «партии власти» по сбору подписей для кандидатов в губернаторы от других партий.

«Слабым помогать, конечно, нужно, но в данном случае каждый должен рассчитывать на свои силы. К тому же помощь в сборе подписей на выборах — это пиар партии, которая помогает, и если кандидат считает себя оппозиционным, то он должен отказываться от такой помощи», — уверен Алексей Брянцев.

Напомним, что до выборов губернатора Свердловской области осталось чуть больше месяца. Они пройдут в единый день голосования — 10 сентября. После процедуры муниципального фильтра в регионе было зарегистрировано шесть кандидатов на пост главы Свердловской области.

Отметим, что всего в единый день голосования прямые выборы губернаторов пройдут в 16 регионах России.

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