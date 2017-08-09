«Мы никому не угрожаем»: глава ВДВ подвёл итоги 2-часового «боя» в Пскове

Псков, , 15:45 — REGNUM Командующий ВДВ России, гвардии генерал-полковник Андрей Сердюков положительно оценил подготовку псковских десантников по результатам показательных полковых тактических учений, которые прошли сегодня, 9 августа, на полигоне Кислово в Псковской области.

«Мы никому не угрожаем. Проводим эти мероприятия на своей территории и отрабатываем методические задачи», — заявил Сердюков.

По легенде учений десантники 104-го гвардейского отдельного десантно-штурмового полка с другими соединениями ВДВ получили задачу десантироваться и захватить аэродром, отражая активное сопротивление незаконных бандформирований. В роли условного противника выступило подразделение 76-й дивизии — десантно-штурмовой батальон 234-го десантно-штурмового полка. В ходе учений было произведено десантирование групп специального назначения на парашютных системах «Арбалет-1» с высоты 4 тыс. метров, а также ложное десантирование личного состава из самолета АН-26, чтобы ввести в заблуждение противника относительно действий и замысла десанта.

В тылу противника личный состав провёл разведку, после чего был нанесён удар и уничтожен завод по производству самодельных взрывных устройств, пункт управления противника.

Далее в ходе учений был захвачен аэродром с высоты 1,5 тыс. метров и десантирован главный состав передового подразделения под прикрытием отряда специального назначения с земли.

«После приземления подразделение в тесном боевом взаимодействии выдвинулось в назначенные рубежи блокирования боевиков, где окружили противника и ослабили его прицельный огонь. Параллельно из самолета ИЛ-76 сбросили 9 единиц техники, а вслед за ней и личный состав. После приземления десантники отследили свои боевые машины и направились к аэродрому. В это время два вертолета армейской авиации нанесли огневое поражение по противнику. В результате после двухчасового «боя» задача командования по уничтожению противника была успешно выполнена», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области.

Подводя итог учений, Андрей Сердюков подчеркнул, что Воздушно-десантные войска планово оснащаются новыми образцами техники. Так, сегодня в ходе учений была десантирована новая боевая машина пехоты БМД-4М.

Всего в полковых тактических учениях приняло участие около 2,5 тыс. военнослужащих и 600 единиц боевой техники. Также были задействованы беспилотные летательные аппараты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле в масштабных учениях ВДВ принимали участие 2,5 тыс. десантников трёх подразделений ВДВ из Псковской, Ивановской и Ульяновской областей. Ранее, в марте 2017 года, крупномасштабное учение ВДВ проводилось в Крыму.