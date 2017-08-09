Катар упростил визовый режим для России

Доха, , 15:42 — REGNUM Власти Катара ввели упрощенный визовый режим для граждан 80 государств. Об этом говорится в среду, 9 августа, на официальном туристическом портале Visit Qatar.

Так, согласно обнародованному списку, туристы из 33 стран, среди которых Австрия, Германия, Португалия, Франция и Норвегия, теперь могут получить визу по прибытии в аэропорт Катара на 180 дней с разрешением пребывать в стране до 90 дней.

Гражданам еще 47 государств, среди которых РФ, Белоруссия, Молдавия, Казахстан и Украина, будут выдавать визу на 30 дней пребывания в Катаре.

Напомним, в настоящее время Доха находится в сложных отношениях со своими соседями. 5 июня 2017 г. Бахрейн, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и покровительстве экстремистской идеологии.

Позднее их примеру последовали власти Йемена, Мальдив, Коморских островов, Ливии и Мавритании.

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