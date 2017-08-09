Госсекретарь США успокаивает мировое сообщество

Вашингтон, , 15:46 — REGNUM Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал мировое сообщество не нагнетать истерию по вопросу Северной Кореи, сообщает 9 августа Associated Press.

Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что гражданам Соединенных Штатов ничего не угрожает со стороны КНДР.

«Американцы должны хорошо спать по ночам», — заявил госсекретарь Тиллерсон, пытаясь воздействовать на общественное мнение после громких слов президента США Дональда Трампа.

Глава Белого дома, по словам Тиллерсона, хотел отправить сильное и ясное послание лидеру КНДР Ким Чен Ыну, чтобы в дальнейшем не было никаких просчетов.

«То, что делает президент, это посылает сильное сообщение Северной Корее, на том языке, на котором он его способен понять, потому что дипломатический язык Ким Чен Ын похоже не понимает», — отметил госсекретарь.

Напомним, президент США Дональд Трамп 9 августа заявил, что Северная Корея может столкнуться с «огнем и яростью». Данное высказывание, по мнению ряда аналитиков, может быть истолковано как угроза ядерного удара.

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