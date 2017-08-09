Нападение на военных во Франции: Арестован подозреваемый в наезде

Париж, , 15:39 — REGNUM Правоохранительные органы Франции арестовали на севере страны мужчину, подозреваемого в причастности к наезду на шестерых военнослужащих в пригороде французской столицы, сообщает The Independent.

По данным французских СМИ, автомобиль предполагаемого нападавшего был перехвачен около 13 часов по местному времени между городом Булонь-сюр-Мер и Кале. Его машина, двигавшаяся на высокой скорости по шоссе А16, соответствовала описанию подвижного средства, участвовавшего в наезде на военных.

Полиция была вынуждена открыть огонь, в результате чего водитель получил ранения. В настоящее время идет проверка того, является ли он причастным к акту насилия в городе Леваллуа-Перре, расположенном на северо-западе от Парижа.

Напомним, наезд произошел утром, когда неизвестный на автомобиле BMW врезался в группу военнослужащих, обеспечивающих безопасность граждан страны.

В результате наезда ранения получили шестеро солдат, трое из которых находятся в критическом состоянии.

Контртеррористический отдел прокуратуры Франции возбудил дело о нападении, что свидетельствует о том, что власти страны расценивают произошедшее в качестве теракта.