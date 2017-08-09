Латвийские врачи: Государство опять играет жизнью и смертью людей

Рига, , 15:34 — REGNUM Вводя новую систему здравоохранения и разделяя ее на две корзины, латвийское государство играет жизнью и смертью людей, а также увеличивает риск того, что большая часть населения страны будет лишена медицинской помощи. Об этом заявил член правления Ассоциации семейных врачей Анатолий Пожарский, сообщает портал Mixnews.lv.

«Ассоциация семейных врачей Латвии оценивает введение новой системы негативно. Мы выступаем против ее введения, потому что считаем, что разделение медицинских услуг на две корзины существенно увеличит риск того, что большая часть населения Латвии будет лишена медицинской помощи. Это коснется, например, людей, которые не имеют работы, но у которых уже закончился статус безработного, который, как мы знаем, предоставляется только на 9 месяцев после потери работы. После этого срока многие люди, особенно в сельских регионах, так и не могут найти себе работу, но они уже не будут социально защищены, и государство не будет предоставлять им полный спектр медицинских услуг», — отметил Пожарский.

Он также считает, что нововведения принесут государству значительные убытки.

«В очередной раз в нашем государстве идет игра жизнью и смертью людей. Мы выступаем против этого. Более того, мы считаем, что в долгосрочной перспективе разделение медицинской помощи на две корзины, скорее всего, не принесет экономической выгоды государству, а наоборот — будет невыгодно. Люди, которые будут лишены полного медицинского обслуживания смогут пользоваться только услугами «скорой помощи» и семейных врачей. Так вот, мы считаем, что эти пациенты будут вынуждены слишком часто прибегать к услугам «скорой», и нагрузка на нее возрастет. А каждый вызов «неотложки» стоит государству около ста евро. Мы опасаемся, что в долгосрочной перспективе такая ситуация сложится для государства экономически невыгодно», — подчеркнул эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, министр здравоохранения Латвии Анда Чакша не поддерживает идею ввести в Латвии обязательное страхование здоровья за счет пациентов. Она пояснила, что введение системы дополнительных взносов с пациентов в размере 25−70 евро в месяц, отразится на принципе равной доступности услуг здравоохранения.

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